Se realizaron las finales de provinciales de varias disciplinas deportivas

7:44 pm 24/08 2017

Con la implementación en la provincial de estos Juegos por parte de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, en distintos escenarios deportivos se llevaron a cabo las instancias de finales provinciales de los Juegos Nacionales Evita, en los deportes de acuatlón, tenis de mesa, levantamiento olímpico de pesas y rugby, además de la instancia interzonal de Atletismo especial.

Analía Franco, Secretaria de Deportes y Recreación, estuvo presente en diferentes alternativas acompañando a los deportistas que intervienen en la competencia.

En Club Santo Domingo de ciudad Perico tuvo lugar la Final provincial de Tenis de Mesa con deportistas de El Carmen, San Pedro, La Quiaca, Libertador General San Martín, Barrancas y San Salvador de Jujuy, correspondientes a la categoría sub 14.

Las actividades se realizaron divididas en 4 zonas, con clasificación a una siguiente ronda desarrollada todos contra todos a 5 sets.

Los clasificados son Miguel Barja, Maciel Farfán y Martín López Rivero; Ana Iraula, Sofía Casas y Lucía Fernández.

Acuatlon

Otra de las instancias provinciales llevadas a cabo fue acuatlon masculino y femenino en categoría sub 14 y sub 16 en Club Tiro, Gimnasia y Esgrima de esta capital con la participación de cerca de 60 deportistas inscriptos

En categoría sub 14, se realizaron las pruebas de 100 mts de natación y 1000 de pedestrismo y en sub 16, 400 metros de natación y 3000 metros de pedestrismo.

Los clasificados fueron : Categoría Sub 14 femenino 1° Camila Domínguez, 2° Carolina Rivarola; masculino 1° Tomás Ramos, 2º Mauricio Postigo.

Categoría sub 16 femenino: 1° Paula Ramos, 2° Valentina Pacci; masculino 1° Octavio Aquino, 2° Franco Tarifa.

Rugby y Levantamiento Olímpico de Pesas

Clasificando deportistas a la instancia nacional a disputarse en la ciudad de Mar del Plata en el mes de octubre, en el Club Atlético Independiente, se realizó la instancia de Final provincial de Levantamiento Olímpico de Pesas en la categoría contando con la fiscalización de la Federación Jujeña de la especialidad y en instalaciones del Suri Rugby Club se disputaron las alternativas de Rugby resultando primero el equipo local.

Final interzonal de Atletismo adaptado

En la Pista del RIM 20 se realizó la instancia interzonal de Atletismo adaptado, con la intervención de personas con discapacidad con atletas de Capital y de Palpalá en categorías sub 14, sub 16 y sub 18 femenino y masculino.

En estas actividades tomaron parte deportistas con distintas patologías, ciegos, disminuidos visuales, parálisis cerebral, motor, intelectual, desarrollando las pruebas de 80, 100, 150 metros llanos, lanzamiento de bala y salto en largo.

La próxima instancia es la final provincial de la que participarán atletas de distintos lugares de la provincia en el mes de septiembre.

En ese marco, Franco dijo: “Hemos empezado con algunas finales provinciales de los Evita como Atletismo, Acuatlón, pesas y vamos a terminar con la mayoría de las instancias provinciales en septiembre, porque todavía se están jugando algunas locales o regionales”.

La funcionaria expresó respecto a los Juegos Nacionales Evita que “es un programa muy grande, con una amplia participación de toda la provincia, que requiere de una importante logística a desarrollar, porque hay que hacer coincidir que la gente del interior pueda venir a hacer su participación, hay que traerlos, brindarles alimentación”, agregó que “ además es una gran posibilidad del fogueo que puedan tener de ir a participar con clubes importantes de otras provincias que se congregan en Mar del Plata, es una experiencia deportiva muy enriquecedora”.

Comentó además que “en la final de atletismo hemos tenido 300 chicos, en la final de fútbol pensamos tener la misma cantidad ya que fútbol, vóley y básquet son los deportes que más deportistas participan”

La funcionaria resaltó además que “estas instancias de finales provinciales son un gran acercamiento a las asociaciones y federaciones de distintos deportes, que tienen a su cargo la fiscalización de las competencias con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes y Recreación”.

Finalmente, Franco destacó que “estamos muy contentos porque creemos que vamos a ir con 700 chicos a Mar del Plata, con 100 adultos mayores a San Juan y 100 chicos de deporte adaptado a Chaco”.