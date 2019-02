Periodista fué echado de una confitería céntrica

11:54 pm 24/01 2019

El pasado 14 de enero de 2019, en horas de la noche, concurrió a una muy conocida y céntrica confitería de Belgrano y Necochea, el periodista Raúl Casapía, con la intención de celebrar en familia el cumpleaños de uno de los integrantes de la misma. Llegó solo y esperaba a sus hijas y esposa en el interior. Los asistentes en ese momento no salían de su asombro, cuando el encargado del lugar le pidió el nombre y con aire autoritario y despectivo, se dirigió a el.

– Usted es Raúl Casapía

– Si, soy yo señor buenas noches

– Soy el encargado de este lugar y tengo órdenes estrictas de pedirle que se retire del lugar inmediatamente.

– Me esta hablando en serio o es alguna cámara oculta?, respondió Casapía

– No señor se tiene que ir y no puedo atenderlo ni permitir que lo atiendan.

– Me podría informar cual es el motivo de esta medida?

– No señor solo cumplo órdenes y aplico el “derecho de admisión”

– Perdón pero el derecho de admisión ya no se aplica a nadie, y tampoco me da motivos para que me retire.

– Le pido que se vaya inmediatamente.

Todos los presentes no podían creer lo que estaba pasando y el periodista se levantó del lugar con sorpresa y desagrado ante tal decisión, mientras los mozos se reían por lo bajo en una clara muestra de burla hacia el trabajador de los medios.

Una mujer que lo reconoció habló con él en la calle y preguntó porque lo habían sacado de la confitería.

– No tengo la menor idea respondió Casapía y realizaba llamadas telefónicas mientras permanecía en la esquina de enfrente aún sorprendido.

Los comentarios hablan de una clara medida discriminatoria hacia su color de piel; lo sacaron por ser morocho?

Algunas personas se levantaron de sus sillas y se retiraron en claro apoyo al periodista que aún permanecía en las adyacencias.

No habiendo ninguna explicación al respecto, todavía no se puede entender como es posible que se aplique el derecho de admisión cuando desde el congreso nacional y las legislaturas provinciales se lucha denodadamente para evitar actos separatistas de clases sociales, de género o de condición sexual o color de piel.

Pensamos por un momento cual podría ser el verdadero motivo de tal torpe medida y no encontramos razón suficiente para echar a una persona de un sitio público. Los periodistas de este medio nos solidarizamos con el profesional. Fuimos al lugar en cuestión y pudimos observar claramente un hecho discriminatorio que aún no tiene ningún control por parte de las autoridades municipales y gubernamentales (INADI) cómo es posible que una persona discapacitada que ingrese al lugar en silla de ruedas no pueda ir al baño? Ya que el mismo esta arriba subiendo escaleras mediante. Muchos son los interrogantes, pero lo que causa indignación es atacar a una persona por su color de piel y prohibirle la entrada o permanencia en un sitio considerado de carácter social. Vergonzoso accionar de quienes aún creen que viven en tiempos que todos queremos olvidar.